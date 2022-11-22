Тарифи на комуналку не зростатимуть до кінця опалювального сезону, - Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що тарифи на комунальні послуги не зростатимуть до кінця опалювального сезону
Про це він сказав на засіданні уряду 22 листопада.
"Важливий аспект соціальної політики – тарифи залишаємо без змін. Зростати вони до кінця опалювального сезону не будуть", - зазначив прем'єр.
Він також наголосив, що субсидії виплачуватимуться в повному обсязі, на це передбачено 37 млрд грн.
Шмигаль розповів, що було запроваджено ряд додаткових програм, зокрема для внутрішньо переміщених осіб. За його словами, 2 мільйони 200 тисяч людей отримують таку допомогу зараз, у листопаді їм буде виплачено 5,6 млрд грн.
Він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення профінансовано 47,2 млрд грн відповідних виплат.
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