З 1 червня в Україні на 80% зростуть тарифи на електроенергію для населення. За даними ЗМІ, уряд затвердив єдиний тариф для усіх категорій побутових споживачів – 2,64 грн за кВт⋅год. Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг раніше озвучила тариф на 2,88 грн кВт⋅год.

"Причина необхідності підняття тарифів – здійснення аварійно-відновлюваних робіт після обстрілів нашої енергетичної інфраструктури. Для відновлення й підготовки до осінньо-зимового періоду, до осінньо-зимового максимуму складає приблизно 45-46 мільярдів гривень", – пояснював голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський. І тариф на рівні 2,88 грн кВт⋅год допоможе отримати ці кошти.

Підняття тарифів не допоможе зібрати 40 млрд на ремонти до зими

"Безумовно, підіймати тариф на електроенергію для населення треба – від цього нікуди не подінешся. Однак заяви про те, що нам треба 40 млрд на ремонт інфраструктури, тому ми змушені підняти тарифи – це маніпуляція. Населення стільки не споживає, аби швидко зібрати таку суму. Чи вони ці мережі збираються ремонтувати роки через два? – каже експерт з енергетики Юрій Корольчук. – Насправді підняття тарифів саме зараз – політичне рішення. Йде літо, опалення немає, населення багато не споживає, а за пів року люди уже призвичаяться до нових тарифів".

В Укренерго неодноразово закликали економити електроенергію через дефіцит потужності. Однак підняття тарифів до 2,64 грн не змусить українців економити світло, переконаний Юрій Корольчук. Адже середньостатистичний споживач платитиме за електрику приблизно на 300 грн більше. Це не та сума, яка змусить економити.

При цьому якщо говорити про економічно обгрунтовану ціну для населення, то це приблизно 4 грн за кВт⋅год. Населення отримує електрику від Енергоатома, а його тариф орієнтовно 1,1 грн за кВт⋅год, ще приблизно 2 грн - це розподіл та транспортування електрики, якщо ще грн закласти на відновлення інфраструктури цього буде достатньо.

Натомість виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин в ефірі "Еспресо" заявив, що реальна вартість кВт⋅год електричної енергії сьогодні становить десь під 6 грн.

"Насправді хтось же має платити. Тобто, коли ми говоримо про реальну вартість кВт⋅год електричної енергії, то вона сьогодні становить десь під 6 грн. Навіть те підняття, яке зараз планується, не буде покривати всієї ринкової вартості електричної енергії. Окрім цього, треба розуміти наступне, що електропостачальницькі компанії достатньо серйозно вклалися для відновлення енергетичної мережі після ворожих обстрілів енергетичних об'єктів на початку цього року. Втрати були надзвичайно великі, тому як наслідок ті гроші також до деякої міри мають бути відшкодовані через тариф, хоча б частково. Саме цим і обґрунтовуються, чому має бути піднятий тариф", – сказав виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу".

Малозабезпечені платитимуть за тим же тарифом, що й мільйонери

"Найбільша проблема нових тарифів – це відсутність диференціації. Як на мене, мають бути різні тарифи для різних категорій споживачів. При цьому я б розмежовував їх не так, що до 100 кВт⋅год менший тариф, понад 100 – більший. Менший тариф мав би бути для тих, хто використовує електричні плити, опалення. Сім’ї, які отримують субсидії, також мали б мати спеціальний тариф", – каже Юрій Корольчук.

Єдиний тариф для усіх – це ознака відсутності тарифної політики в державі як такої, вважає голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

"Підвищувати тарифи абсолютно для усіх – неправильно. Можна підіймати тарифи для тих, хто споживає понад 500 кВт⋅год на місяць. Це було б зрозумілим рішенням. В Україні є 7% споживачів, які споживають понад 1000 кВт⋅годна місяць. Якщо вони можуть собі дозволити стільки споживати, то можуть і сплатити за цю електроенергію за вищими тарифами. А як бути з тими 75%, які споживають до 175 кВт⋅год на місяць? Виходить, що якась бабуся сплачуватиме стільки ж, як власники обленерго та олігархи, які мають надприбутки. Це не нормально. Наприклад, в Польщі ті, хто споживає більше встановленої норми сплачують за підвищеним тарифом. Не економиш – плати більше", – каже Олег Попенко.

Через збільшення тарифів на світло люди перестануть платити за тепло і квартплату

За розрахунками Олега Попенка, на 1 квітня борг населення за комунальні послуги складає 140 млрд грн.

"Відповідно до урядової постанови, ті, хто має понад 318 грн боргу за компослуги, не мають права на субсидію. Тому нові тарифи не збільшать кількість отримувачів субсидій, а навпаки. Бо зростання тарифів на електрику призведе до зростання боргів за житлово-комунальні послуги. Але при цьому зростатимуть борги не за електроенергію, а за тепло, гарячу воду, обслуговування багатоквартирних будинків. Річ у тім, що електроенергію можна відключити, а квартплату – ні".

Держава "кинула" тих, хто перейшов на електроопалення

Експерти сходяться на тому, що у найскладнішій ситуації опинились ті, хто використовує електроенергію для опалення. За підрахунками Юрія Корольчука, за рік у таких споживачів електроенергія може подорожчати до 35 тисяч гривень, адже за опалювальний сезон вони використовують кілька тисяч кВт⋅год електрики.

При цьому з 2014 року саме уряд закликав українців переходити на електричне опалення, аби зменшити залежність від російського газу. Тепер їх позбавили будь-яких пільг на електроенергію.

"Цих споживачів держава просто кинула. Це називається, не грайте з державою в азартні ігри, – каже Олег Попенко. – У нас не просто деякі люди, а чотири міста повністю перейшли на електропалення. І от усі ці люди сплачуватимуть за електроенергію не на 250-300 грн більше, а на 2,5 – 3 тис. грн щомісяця. Хоча у тій же Польщі є окремі тарифи на електроенергію для тих, хто використовує її для обігріву. В Україні ж про них чомусь забули. У нас немає ані соціальної політики, ані тарифної. Власники обленерго не можуть покрити свої витрати, тому і підвищують тариф. Але якщо подивитись на звіти за 2022 рік, рік війни, то майже всі обленерго входять до найприбутковіших компаній України. Але при цьому усе намагаються перекласти на плечі споживачів".