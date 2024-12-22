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Дані про стан здоров’я пацієнтів автоматично передаватимуть до Реєстру військовозобов’язаних "Оберіг"

Катерина Ганжа
22 грудня, 2024 неділя
22:13
Суспільство

Дані медоглядів про придатність до військової служби будуть автоматично передаватися до Реєстру військовозобов’язаних "Оберіг". Відповідний законопроєкт Верховна Рада України ухвалила 18 грудня

Зміст

Про це повідомляє Судово-юридична газета. 

Зазначається, що у статті 24-2 Основ законодавства про охорону здоров’я після вступу в силу закону буде передбачено виключення із нині діючої заборони передачі медичних даних про пацієнтів. Таким чином, медичні дані зможуть передавати до Реєстру військовозобов’язаних.

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"Під час інформаційної взаємодії, передбаченої цією частиною, доступ до медичної інформації щодо пацієнта не допускається, крім випадку отримання у порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерством оборони України інформації про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності осіб до виконання військового обов’язку для внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з метою забезпечення національної безпеки та оборони" – зазначається у змінах.

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Міністерство охорони здоров’я зобов’яжуть передавати в "Оберіг" відомості про результати медоглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку. Реєстр "Оберіг" отримуватиме ці дані шляхом електронної інформаційної взаємодії з електронною системою охорони здоров’я з використанням системи "Трембіта".

  • Раніше у Міністерстві оборони України заявили, що до кінця лютого 2025 року у застосунку Резерв+ з'явиться можливість отримати електронне направлення на ВЛК. 
Теги:
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Україна
Медицина
військові
Війна з Росією
Військові новини
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