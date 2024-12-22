Дані про стан здоров’я пацієнтів автоматично передаватимуть до Реєстру військовозобов’язаних "Оберіг"
Дані медоглядів про придатність до військової служби будуть автоматично передаватися до Реєстру військовозобов’язаних "Оберіг". Відповідний законопроєкт Верховна Рада України ухвалила 18 грудня
Про це повідомляє Судово-юридична газета.
Зазначається, що у статті 24-2 Основ законодавства про охорону здоров’я після вступу в силу закону буде передбачено виключення із нині діючої заборони передачі медичних даних про пацієнтів. Таким чином, медичні дані зможуть передавати до Реєстру військовозобов’язаних.
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"Під час інформаційної взаємодії, передбаченої цією частиною, доступ до медичної інформації щодо пацієнта не допускається, крім випадку отримання у порядку електронної інформаційної взаємодії Міністерством оборони України інформації про результати медичних оглядів, що проводяться з метою визначення придатності осіб до виконання військового обов’язку для внесення до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з метою забезпечення національної безпеки та оборони" – зазначається у змінах.
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Міністерство охорони здоров’я зобов’яжуть передавати в "Оберіг" відомості про результати медоглядів, що проводяться з метою визначення придатності до виконання військового обов’язку. Реєстр "Оберіг" отримуватиме ці дані шляхом електронної інформаційної взаємодії з електронною системою охорони здоров’я з використанням системи "Трембіта".
- Раніше у Міністерстві оборони України заявили, що до кінця лютого 2025 року у застосунку Резерв+ з'явиться можливість отримати електронне направлення на ВЛК.
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