До лютого 2025 року обмежено придатним військовозобов'язаним необхідно пройти ВЛК, - адвокатка Аніщенко
Адвокатка Катерина Аніщенко зазначила, що до лютого 2025 року військовозобов'язаним, які мають статус обмежено придатних до служби, необхідно пройти ВЛК для уточнення стану здоров'я та визначення подальшої придатності до військової служби
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"У разі зупинки та перевірки документів у чоловіків військовозобов'язаного віку, якщо їхній статус визначено як обмежено придатний, їм можуть запропонувати проїхати з працівниками ТЦК або поліції для встановлення стану здоров'я та подальшого проходження служби. Також можлива видача повістки для проходження військово-лікарської комісії", - зауважила Аніщенко.
За словами адвокатки, повістка на проходження ВЛК є обов'язковою для виконання. У законодавстві зазначено, що військовозобов'язаний повинен пройти ВЛК для визначення стану здоров'я. Згідно з встановленим терміном, до лютого 2025 року чоловіки військовозобов'язаного віку зобов'язані самостійно пройти ВЛК.
"З практики зазначу, що для тих, хто отримав відстрочку від мобілізації, проходження ВЛК не є обов'язковим. Це визначено постановою Кабінету Міністрів №560. Однак, маючи відстрочку, рекомендую проходити ВЛК, не боячись негайної мобілізації", - додала Аніщенко.
- Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець переконаний, що випадків "бусифікації" під час здійснення працівниками ТЦК заходів із мобілізації стає менше.
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