До лютого 2025 року обмежено придатним військовозобов'язаним необхідно пройти ВЛК, - адвокатка Аніщенко

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"У разі зупинки та перевірки документів у чоловіків військовозобов'язаного віку, якщо їхній статус визначено як обмежено придатний, їм можуть запропонувати проїхати з працівниками ТЦК або поліції для встановлення стану здоров'я та подальшого проходження служби. Також можлива видача повістки для проходження військово-лікарської комісії", - зауважила Аніщенко.

За словами адвокатки, повістка на проходження ВЛК є обов'язковою для виконання. У законодавстві зазначено, що військовозобов'язаний повинен пройти ВЛК для визначення стану здоров'я. Згідно з встановленим терміном, до лютого 2025 року чоловіки військовозобов'язаного віку зобов'язані самостійно пройти ВЛК.

"З практики зазначу, що для тих, хто отримав відстрочку від мобілізації, проходження ВЛК не є обов'язковим. Це визначено постановою Кабінету Міністрів №560. Однак, маючи відстрочку, рекомендую проходити ВЛК, не боячись негайної мобілізації", - додала Аніщенко.