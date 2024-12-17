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Мобілізація в Україні: Лубінець заявив про зменшення випадків "бусифікації"

Юлія Юліна
17 грудня, 2024 вiвторок
19:55
мобілізація Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець

Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець переконаний, що випадків "бусифікації" під час здійснення працівниками ТЦК заходів із мобілізації стає менше

Зміст

Про це він заявив 17 грудня в Харкові.

За його словами, Офіс Уповноваженого реагує на всі звернення громадян щодо застосування сили працівниками ТЦК.

"У нас були випадки, коли я приймав рішення скеровувати подання, на підставі яких були відкриті й кримінальні провадження, і дисциплінарні провадження, в тому числі результатом стали дисциплінарне стягнення стосовно працівників ТЦК та СП", - розповів Лубінець.

Він зазначив, що цьогоріч від українців надійшло понад 4 тис. звернень щодо незаконних дій співробітників ТЦК. Водночас омбудсмен переконаний, що випадків "бусифікації" стає менше.

"На мій погляд, ситуація в Україні, якщо ми порівнюємо з попереднім роком, трошки погіршилась, але не кардинально. Все менше і менше ми бачимо випадки саме фізичної "бусифікації". Ми це так називаємо. Десь уже зрозуміли, що такий підхід не працює. Але окремі факти порушення прав громадян України під час мобілізації залишаються. Тільки за цей рік отримали понад 4 тис. подібних звернень", – сказав Лубінець.

  • 6 вересня народний депутат Олексій Гончаренко в ефірі Еспресо висловив думку, що система ТЦК має бути кардинально реформована, а військові не мають проходити службу в цій структурі.
  • Нардепка від "Слуги Народу" Юлія Яцик заявила, що 12 листопада тимчасова слідча комісія Верховної Ради з захисту прав військовослужбовців, до якої вона входить, подала звіт, у якому пропонує розформувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, а замість них створити рекрутингові центри. Коментуючи цю заяву, член оборонного комітету ВР нардеп від "Слуги Народу" Олександр Федієнко висловив переконання, що реформування ТЦК неможливе.
  • 18 листопада стало відомо, що в Міноборони України планують перетворити мобільний застосунок "Резерв+" на загальноукраїнський рекрутинговий центр, щоб замінити територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у взятті військовозобов'язаних на облік.

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Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
Воєнний стан
Дмитро Лубінець
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