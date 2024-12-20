У Резерв+ відтепер можна повторно уточнити персональні дані
У застосунку для військовозобов'язаних Резерв+ запустили сервіс повторного уточнення персональних даних
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Так, користувачі матимуть можливість змінювати персональні дані про себе у реєстрі Оберіг, а саме: номер телефону, електронну пошту та адресу проживання.
Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що закон вимагає від українців упродовж тижня повідомляти ТЦК кожен раз, коли у них відбуваються зміни у даних.
"Наприклад, адреса проживання чи телефон. Ця проста дія займала багато часу, оскільки треба відстояти кількагодинну чергу. Цим сервісом ми заощадимо час для людей і працівників ТЦК", – сказала Черногоренко.
Вона додала, що повторно уточнювати дані можна буде необмежену кількість разів, але не частіше ніж раз на 7 днів.
- До кінця грудня студенти, аспіранти та докторанти не зможуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку Резерв+ через технічні роботи у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.
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