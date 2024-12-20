У Резерв+ відтепер можна повторно уточнити персональні дані

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Так, користувачі матимуть можливість змінювати персональні дані про себе у реєстрі Оберіг, а саме: номер телефону, електронну пошту та адресу проживання.

Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко зазначила, що закон вимагає від українців упродовж тижня повідомляти ТЦК кожен раз, коли у них відбуваються зміни у даних.

"Наприклад, адреса проживання чи телефон. Ця проста дія займала багато часу, оскільки треба відстояти кількагодинну чергу. Цим сервісом ми заощадимо час для людей і працівників ТЦК", – сказала Черногоренко.

Вона додала, що повторно уточнювати дані можна буде необмежену кількість разів, але не частіше ніж раз на 7 днів.