Частина студентів та освітян не зможе оформити онлайн-відстрочку у Резерв+ до кінця грудня
До кінця грудня студенти, аспіранти та докторанти не зможуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку Резерв+ через технічні роботи у Єдиній державній електронній базі з питань освіти
Про це інформує Міноборони.
"У зв'язку із технічними роботами у Єдиній державній електронній базі з питань освіти з 17 і орієнтовно до 30 грудня студенти, аспіранти та докторанти тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку Резерв+", - йдеться у повідомленні.
У Міноборони вказали, що технічні роботи не вплинуть на вже отримані відстрочки: їхній статус відображатиметься в застосунку, як і раніше.
"Про дострокове відновлення роботи сервісу у Резерв+ одразу повідомимо", - додали у Міноборони.
- Раніше у Міністерстві оборони України заявили, що до кінця лютого у застосунку Резерв+ з'явиться можливість отримати електронне направлення на ВЛК.
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