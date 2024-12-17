Частина студентів та освітян не зможе оформити онлайн-відстрочку у Резерв+ до кінця грудня

Про це інформує Міноборони.

"У зв'язку із технічними роботами у Єдиній державній електронній базі з питань освіти з 17 і орієнтовно до 30 грудня студенти, аспіранти та докторанти тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку Резерв+", - йдеться у повідомленні.

У Міноборони вказали, що технічні роботи не вплинуть на вже отримані відстрочки: їхній статус відображатиметься в застосунку, як і раніше.

"Про дострокове відновлення роботи сервісу у Резерв+ одразу повідомимо", - додали у Міноборони.