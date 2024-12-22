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З початку доби на фронті відбулося 207 боєзіткнень: на Курахівському напрямку українські захисники відбили 26 атак

Катерина Ганжа
22 грудня, 2024 неділя
22:36
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

З початку доби 22 грудня на російсько-українському фронті відбулося 207 бойових зіткнень. На Курахівському напрямку українські захисники відбили 26 атак ворога

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Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 22:00. 

"Російські загарбники завдали по території України  18 авіаційних ударів, застосувавши 29 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 593 дронів-камікадзе та здійснили 3650 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах", - зазначили у Генштабі.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку з початку доби ворог проводив наступальні дії в районах населених пунктів Гоптівка, Глибоке, Висока Яруга, Бугруватка, Стариця, всього відбулося сім зіткнень.

На Куп’янському напрямку противник сім разів проводив штурми позицій українських оборонців у районах Кучерівки, Степової Новоселівки, Богуславки, Загризового та Нової Кристинівки. Українські захисники відбили п’ять атак, дві – ще тривають.

На Лиманському напрямку з початку доби російські загарбники 36 разів атакували позиції українців неподалік населених пунктів Зелений Гай, Новосергіївка, Новоєгорівки, Греківка, Макіївка, Надія, Іванівка, Терни, Торецьк, Григорівка та в напрямку Дружелюбівки, Діброви, Серебрянки. Вісімнадцять атак ще відбивають наші захисники.

На Сіверському напрямку впродовж дня ворог 12 разів атакував в районах Білогорівки, Верхньокам’янського, Івано-Дар’ївки та Виїмки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано сім боєзіткнень поблизу Васюківки, Часового Яру та Ступочок, чотири атаки вже успішно відбили наші захисники, ще три боєзіткнення продовжуються.

На Торецькому напрямку росіяни сім разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти сконцентрували поблизу населених пунктів Торецьк та Дружба. На даний час продовжується чотири боєзіткнення.

Від початку цієї доби на Покровському напрямку окупанти 34 рази намагалися прорвати українську оборону неподалік населених пунктів Лисівка, Суха Балка, Промінь, Зелене, Українка, Даченське, Шевченко, Новоукраїнка, Покровськ, Нововасилівка, Новоєлізаветівка та Новооленівка. Дотепер триває сім боєзіткнень.

"Противник зазнає значних втрат – сьогодні, попередньо, на цьому напрямку було знешкоджено 390 окупантів, 161 з них – безповоротно. Також знищено три одиниці автомобільної техніки та 15 засобів зв’язку противника, крім того значно пошкоджено танк, дві одиниці автомобільної техніки та дві гармати ворога", - зазначили у Генштабі.

На Курахівському напрямку агресор 26 разів атакував українські позиції поблизу населених пунктів Сонцівка, Старі Терни, Курахове, Ясенове, Дачне та у напрямку Андріївки. Всі атаки вже відбито.

На Времівському напрямку загарбники здійснили 36 наступальних дій неподалік Великої Новосілки, Костянтинопільського, Янтарного, Успенівки, Розливу, Роздольного, Новосілки, Благодатного, Времівки та у районі населеного пункту Багатир. Вісім боєзіткнень продовжуються до цього часу. 

На Оріхівському напрямках противник один раз атакував в районі Новоандріївки. 

На Придніпровському напрямку українські війська відбили три атаки загарбників.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курщині, де противник протягом доби провів 26 штурмів позицій українських підрозділів, одне боєзіткнення досі триває. Ворог здійснив 432 обстріли. 

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

  • Упродовж минулої доби на фронті Сили оборони ліквідували 1820 військових російської армії, а також низку одиниць ворожої техніки й озброєння, зокрема 15 танків та 32 артсистеми.
Теги:
Новини
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Росія
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
окупанти
Запорізька область
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