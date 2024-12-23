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Протягом доби Сили оборони ліквідували 1990 військових РФ
Упродовж минулої доби 22 грудня на російсько-українському фронті окупаційні війська втратили ще 1990 військовослужбовців та десятки одиниць своєї техніки й озброєння
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 776090 (+1990) осіб,
- танків ‒ 9615 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19885 (+15) од,
- артилерійських систем – 21313 (+29) од,
- РСЗВ – 1256 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1030 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20790 (+55),
- крилаті ракети ‒ 2948 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 32039 (+67) од,
- спеціальна техніка ‒ 3664 (+2).
.Дані уточнюються.
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