Дивне нерозуміння процесів: від середини 2022 року щоразу українські сили потрапляють в одну й ту ж саму халепу, - полковник ЗСУ Селезньов

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Якщо ми відкриємо мапу Deep State, то наочно побачимо, наскільки кризова ситуація і в районі самого Курахового, і південніше від нього. Українські сили оборони тривалий час перебувають в оперативному напівоточенні. І єдина дорога - траса Н15, яка забезпечує усім необхідним наших оборонців на цій ділянці фронту. Причому поступово лещата навколо цієї траси починають схлопуватись. Ідеться не лише про Старі Терни, а й про ті населені пункти, які розташовані південніше від тієї траси, адже ворог суне і тисне буквально з двох боків", - прокоментував Владислав Селезньов.

На його думку, лише питання часу, скільки наші воїни перебуватимуть на цій ділянці фронту. Цілком імовірно, вже зараз тривають певні дії щодо ар'єргардних боїв, а також боїв маневрової оборони. Ми маємо врятувати всіх, створити необхідні умови для того, щоб убезпечити наш особовий склад, який зараз перебуває в тих складних умовах, щоб вони мали змогу вийти на нові заздалегідь підготовлені оборонні рубежі та позиції.

"Бо насправді виникає якесь дивне нерозуміння процесів, які відбуваються тривалий проміжок часу. Фактично від середини 2022 року щоразу українські сили потрапляють в одну й ту ж саму халепу. Я хочу нагадати події, які відбувалися в районі Попасної. Саме там вперше підрозділи ПВК "Вагнер" почали тиснути на наших оборонців, схлопуючи лещата навколо нашого гарнізону, який боронив цей населений пункт. Виявилось, що ця опція є вдалою, і протягом багатьох наступних операцій противник користувався саме такою методикою та схемою, атакуючи наші рубежі в лоба, не досягаючи відповідних успіхів, він атакував наші фланги. Часто густо саме на флангах не втримували наші оборонні рубежі, відповідно, перед загрозою оточення ми були змушені щоразу відходити", - пояснив полковник ЗСУ.

Селезньов резюмував, що така сама ситуація в найближчій перспективі очікує наш гарнізон, який діє в районі Курахового. І, на превеликий жаль, такі ж самі загрози зараз формуються на інших ділянках фронту, зокрема в районі Покровсько-Мирноградської міської агломерації.