ОСУВ "Хортиця" спростувало інформацію про оточення Сил оборони під Кураховим
У ЗСУ спростували інформацію, яка з'явилась у мережі про нібито оточення підрозділів Сил оборони в районі населених пунктів Успенівка та Трудове під Кураховим на Донеччині
Про це повідомляє пресслужба ОСУВ "Хортиця".
З посиланням на ресурси порталу DeepState у ЗМІ поширюється інформація про перебування окремих підрозділів Сил оборони України в оперативному оточенні в районі населених пунктів Успенівка та Трудове.
"Дана інформація не відповідає дійсності. Головнокомандувачем Збройних Сил України було прийнято рішення про виведення підрозділів Сил оборони України з відповідного району метою уникнення оточення", - наголосили військові.
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У пресслужбі ОСУВ "Хортиця" зазначили, що військові частини, які протягом тривалого часу вели важкі оборонні бої з переважаючими силами противника здійснили необхідні маневри задля уникнення оточення та продовжують виконання операційних завдань на рубежі Курахове - Константинопольське.
"Поширення неперевіреної та недостовірної інформації шкодить виконанню завдань Силами оборони України, активно розповсюджується інформаційними ресурсами країни-агресора та цілком відповідає наративам противника", - йдеться у повідомленні.
- Протягом минулої доби на російсько-українському фронті зафіксували 191 бойове зіткнення. Українські захисники відбили 60 штурмових дій ворога на Курщині та 32 штурмові дії на Покровському напрямку.
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