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ОСУВ "Хортиця" спростувало інформацію про оточення Сил оборони під Кураховим

Ксенія Золотова
20 грудня, 2024 п'ятниця
12:04
Війна з Росією ЗСУ

У ЗСУ спростували інформацію, яка з'явилась у мережі про нібито оточення підрозділів Сил оборони в районі населених пунктів Успенівка та Трудове під Кураховим на Донеччині

Зміст

Про це повідомляє пресслужба ОСУВ "Хортиця".

З посиланням на ресурси порталу DeepState у ЗМІ поширюється інформація про перебування окремих підрозділів Сил оборони України в оперативному оточенні в районі населених пунктів Успенівка та Трудове.

"Дана інформація не відповідає дійсності. Головнокомандувачем Збройних Сил України було прийнято рішення про виведення підрозділів Сил оборони України з відповідного району метою уникнення оточення", - наголосили військові.

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У пресслужбі ОСУВ "Хортиця" зазначили, що військові частини, які протягом тривалого часу вели важкі оборонні бої з переважаючими силами противника здійснили необхідні маневри задля уникнення оточення та продовжують виконання операційних завдань на рубежі Курахове - Константинопольське.

"Поширення неперевіреної та недостовірної інформації шкодить виконанню завдань Силами оборони України, активно розповсюджується інформаційними ресурсами країни-агресора та цілком відповідає наративам противника", - йдеться у повідомленні.

  • Протягом минулої доби на російсько-українському фронті зафіксували 191 бойове зіткнення. Українські захисники відбили 60 штурмових дій ворога на Курщині та 32 штурмові дії на Покровському напрямку.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Курахове
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