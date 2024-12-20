ОСУВ "Хортиця" спростувало інформацію про оточення Сил оборони під Кураховим

Про це повідомляє пресслужба ОСУВ "Хортиця".

З посиланням на ресурси порталу DeepState у ЗМІ поширюється інформація про перебування окремих підрозділів Сил оборони України в оперативному оточенні в районі населених пунктів Успенівка та Трудове.

"Дана інформація не відповідає дійсності. Головнокомандувачем Збройних Сил України було прийнято рішення про виведення підрозділів Сил оборони України з відповідного району метою уникнення оточення", - наголосили військові.

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У пресслужбі ОСУВ "Хортиця" зазначили, що військові частини, які протягом тривалого часу вели важкі оборонні бої з переважаючими силами противника здійснили необхідні маневри задля уникнення оточення та продовжують виконання операційних завдань на рубежі Курахове - Константинопольське.

"Поширення неперевіреної та недостовірної інформації шкодить виконанню завдань Силами оборони України, активно розповсюджується інформаційними ресурсами країни-агресора та цілком відповідає наративам противника", - йдеться у повідомленні.