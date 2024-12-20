Ворог зосередив близько 150 тисяч особового складу: Згурець про три найскладніші напрямки фронту

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Наразі маємо три найскладніші напрямки - це Покровський, Курахівський і ситуація навколо Великої Новосілки. На цих ділянках противник зосередив близько 150 тисяч особового складу із 700 тисяч, розтягнутих по інших фронтах. Зокрема, на Покровському напрямку сконцентровано 70 тисяч військових РФ, навколо Курахового - 35–40 тисяч, у районі Великої Новосілки - близько 40 тисяч, де росіяни намагаються забезпечити охоплення цього району та перерізати важливі траси", - наголосив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, Покровський напрямок ворог штурмує вже шість місяців, використовуючи 70 тисяч особового складу. За цей час його просування склало 6 км, Покровськ залишається добре укріпленою ділянкою.

"Наші війська вийшли з "успенівської кишені" біля Курахового, де оборонна лінія довжиною 8 км була побудована на північному березі річки Сухі Яли. Вона виглядала цілком прийнятно, оскільки там були переважно вищі позиції, ніж на південному березі. Сили оборони були відведені з цієї кишені, яка справді виглядала пасткою. Зараз подібна ситуація складається південніше Курахового. Ворог намагається перерізати трасу від Курахового до Запоріжжя, захоплюючи населені пункти й чинячи тиск на наші позиції", - зауважив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що українські війська часто тримають позиції до останнього.

"Іноді складається враження, що відступ відбувається із запізненням. Але ситуація на мапі часом виглядає набагато складнішою, набагато трагічнішою, ніж те, що відбувається на напрямках бойових дій, де наші військові говорять про те, що є можливість оборонятися до останнього", - резюмував Згурець.