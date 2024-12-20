Росіяни окупували Костянтинопольське біля Курахового, - DeepState
У четвер, 19 грудня, російським терористам вдалось захопити Костянтинопольське Донецької області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Ворог окупував Костянтинопольське, а також просунувся біля Кругленького, Зорі, Зеленівки та в Новооленівці", - йдеться у повідомленні.
Населений пункт Костянтинопольське розташований у Донецькій області, на південь від Курахового.
Деталей щодо просування українських військ DeepState не розголошує.
- Від початку доби 19 грудня на російсько-українському фронті відбулося 189 бойових зіткнень, з них 48 – у Курській області РФ.
- Інформаційний OSINT-портал DeepState також поділився останніми деталями щодо ситуації на Времівському напрямку: росіяни намагаються обійти Времівку зі заходу, щоб перекрити шляхи ЗСУ.
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