Росіяни окупували Костянтинопольське біля Курахового, - DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог окупував Костянтинопольське, а також просунувся біля Кругленького, Зорі, Зеленівки та в Новооленівці", - йдеться у повідомленні.

Населений пункт Костянтинопольське розташований у Донецькій області, на південь від Курахового.

Деталей щодо просування українських військ DeepState не розголошує.