Росіяни намагаються обійти Времівку зі заходу, щоб перекрити шляхи ЗСУ, - DeepState

Про це DeepState пише у Telegram.

За останніми даними, росіяни особливо активні на схід від Рівнополя. Тут, зокрема воюють бійці РУБпАК "Вирій" 241 бригади ТрО. У дописі DeepState прикріпив відео з вдалою роботою наших воїнів.

"Саме там останнім часом кацапи проявляють свою активність, щоб обійти із заходу Времівку, перекрити шляхи Сил Оборони по відтинку Нескучне - Сторожове - Макарівка і зайти із ще однієї сторони до Великої Новосілки", - пишуть аналітики.