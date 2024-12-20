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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни намагаються обійти Времівку зі заходу, щоб перекрити шляхи ЗСУ, - DeepState

Влад Дідусь
20 грудня, 2024 п'ятниця
00:43
Війна з Росією Времівський напрямок, Донеччина, Донбас

Інформаційний OSINT-портал DeepState поділився останніми деталями щодо ситуації на Времівському напрямку

Зміст

Про це DeepState пише у Telegram.

За останніми даними, росіяни особливо активні на схід від Рівнополя. Тут, зокрема воюють бійці РУБпАК "Вирій" 241 бригади ТрО. У дописі DeepState прикріпив відео з вдалою роботою наших воїнів.

"Саме там останнім часом кацапи проявляють свою активність, щоб обійти із заходу Времівку, перекрити шляхи Сил Оборони по відтинку Нескучне - Сторожове - Макарівка і зайти із ще однієї сторони до Великої Новосілки", - пишуть аналітики.

  • Від початку доби 19 грудня на російсько-українському фронті відбулося 189 бойових зіткнень, з них 48 – у Курській області РФ.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Донбас
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Військові новини
Вбиті росіяни
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