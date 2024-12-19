На фронті з початку доби відбулося 103 боєзіткнення: росіяни найактивніші на Курському, Покровському й Времівському напрямках

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Протягом доби окупанти завдали артилерійських обстрілів з території РФ по районах населених пунктів Прогрес, Степанівка, Осоївка, Олександрівка, Новодмитрівка, Порозок, Попівка Чернігівської та Сумської областей. Крім того, авіаудару НАРами зазнала Олександрівка.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте, завдав авіаударів в районах населених пунктів Цупівка, Малі Проходи, Веселе, Уди.

На Куп'янському напрямку ворог протягом дня, за підтримки авіації, чотири рази намагався просунутися до українських позицій в районі Лозової та Колісниківки. Сили оборони відбили три атаки, одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку відбулося сім боєзіткнень поблизу Твердохлібового, Зеленого Гаю, Тернів та у Серебрянському лісі. Одне боєзіткнення триває дотепер. Ворог активно використовував авіацію на напрямку, авіаударів зазнали Твердохлібове, Надія, Сергіївка, Греківка та Серебрянське лісництво.

На Сіверському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах Білогорівки, Григорівки та Верхньокам'янського. Загалом було відбито сім атак, ще один бій досі триває. Авіаударів зазнали райони населених пунктів Серебрянка, Сіверськ, Різниківка та Федорівка.

На Краматорському напрямку противник один раз атакував в районі Часвого Яру.

На Торецькому напрямку загарбники вісім разів намагалися йти вперед в районах Торецька та Щербинівки. Сили оборони відбили три атаки, наразі триває п'ять боєзіткнень.

На Покровському напрямку 10 разів за сьогодні розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Поблизу населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Солоне та Нововасилівка, українські підрозділи відбили дев'ять атак, ще один бій триває. Авіаудару КАБом противник завдав по Водянському.

На Курахівському напрямку, поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Андріївки, Курахового та Дачного, відбито три штурми, п'ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Времівському напрямку агресор 10 разів атакував в районах Успенівки, Костянтинопільського, Благодатного, Нескучного та Новодарівки. Наразі відбито три атаки, ще сім боїв тривають. Ворожа авіація завдала ударів КАБами по Новодарівці, Темирівці та Зеленому Полю.

На Курщині українські захисники ще відбивають 18 атак загарбників, всього на даний час зафіксовано 47 боєзіткнень.