РФ за добу війни в Україні втратила 2200 військових, 8 танків та 24 броньовані машини
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 2200 військових. Також українські захисники знищили 8 танків та 24 бойові броньовані машини ворога
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 770420 (+2200) осіб;
- танків ‒ 9584 (+8) од;
- бойових броньованих машин ‒ 19823 (+24) од;
- артилерійських систем – 21220 (+42) од;
- РСЗВ – 1256 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 1027 (+1) од;
- літаків – 369 (+0) од;
- гелікоптерів – 329 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20600 (+79);
- крилаті ракети ‒ 2943 (+0);
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;
- підводні човни ‒ 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31793 (+115) од;
- спеціальна техніка ‒ 3662 (+6).
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
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