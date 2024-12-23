У Південній Кореї дослідники створили екзоскелет, що допоможе ходити людям з паралічем ніг
Науковці з Південної Кореї розробили екзоскелет з легкого матеріалу для користувачів з паралічем ніг, що дозволяє їм ходити, оминати перешкоди та підніматися сходами
Про це інформує Reuters.
Екзоскелет був створений командою з Лабораторії екзоскелетів Корейського інституту передових технологій (KAIST).
Прототип, який отримав назву WalkON Suit F1, важить 50 кг і виготовлений з алюмінію та титану. Пристрій оснащений 12 електродвигунами, які імітують рухи суглобів під час ходьби.
Його роботу продемонстрував один із розробниківа Кім Сун Хван, який сам є паралізованим. Він зміг ходити зі швидкістю 3,2 км/год та виконувати бокові рухи, що дозволяли йому залазити на лавку.
"Він (екзоскелет - ред.) може під'їхати до мене, де б я не був, навіть коли я сиджу в інвалідному візку, і допомогти мені встати, що є однією з його найхарактерніших особливостей", - зауважив Кім.
Екзоскелет обладнаний системою датчиків, які слідкують за рухами користувача, обробляючи до тисячі сигналів на секунду. Це дозволяє пристрою підтримувати рівновагу під час ходьби.
Пак Чон Су, ще один член команди, розповів, що ідея розробки виникла після перегляду фільму "Залізна людина".
"Після перегляду "Залізної людини" я подумав, що було б чудово, якби я міг допомагати людям за допомогою робота в реальному житті", - додав він.
Кім Сун Хван став лауреатом золотої медалі на Кіббатлоні 2024 у категорії екзоскелетів, де учасники з різними фізичними вадами демонстрували допоміжних роботів.
"Я хотів розповісти своєму синові ..., що колись я теж міг ходити. Я хотів поділитися з ним різноманітним досвідом", - додав Кім.
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