Надихнув колишній: розробниця з Португалії створила застосунок, який аналізує, чи закоханий у вас партнер

Про це Ніколайкіна розповіла в соцмережі Х.

Застосунок отримав назву Spilk і його вже можна скачати на iOS та Android. У нього можна завантажувати листування з Telegram, WhatsApp та Instagram.

Spilk перевіряє, скільки повідомлень ви отримали від співрозмовника, як швидко вам відповідають, і скільки ваших повідомлень залишилися без відповіді. Після цього застосунок створює графік, який показує, як змінюється ваше спілкування з часом.

"Коли була молодою, я вирішила, що хлопець мене розлюбив і став менше писати. Замість того, щоб як нормальна людина поговорити, я сіла писати клієнт до телеграму, щоб вивантажити наше листування і прийти з так званими доказами. Повідомлення я вивантажила, але, на жаль, я виявилася недостатньо розумною й освіченою, щоб намалювати гарний графік", - розповіла розробниця.

Згодом, заручившись підтримкою вже іншого колишнього партнера, який вигадав схожу ідею, розробниця створила застосунок, який дозволив робити аналіз листування.