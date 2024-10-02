Подібно до тютюнових виробів: ВООЗ закликала регулювати використання смартфонів
Всесвітня організація охорони здоров'я закликає країни розглянути можливість регулювання використання смартфонів, подібно до тютюнових виробів, аби боротися зі зростаючим негативним впливом соцмереж на психічне здоров’я молоді
Про це заявила директорка департаменту політики і систем охорони здоров'я Європейського бюро ВООЗ Наташа Аццопарді-Мускат, пише Politico.
За її словами, заходи можуть включати вікові обмеження для власників смартфонів, регулювання цін на ці пристрої та навіть заборону їх використання у певних місцях, за аналогією із забороною паління в громадських місцях.
"Можливо, нам потрібно подумати про те, де доречно використовувати цифрові пристрої, і можливо, настав час почати думати про місця, де певні цифрові пристрої не повинні використовуватися", - сказала представниця ВООЗ.
У виданні додали, що дослідження ВООЗ, опубліковане минулого місяця відзначає поширення проблемної поведінки серед підлітків у Європі через залежність від ігор і соцмереж. Так, у Європі, Центральній Азії та Канаді опитали майже 280 тисяч дітей віком від 11 до 15 років. Згідно з дослідженням, кожен десятий відчуває на собі негативні наслідки соцмереж. Серед дівчат цей показник вищий, ніж серед хлопців - 13% проти 9%.
- Єврокомісія розпочала розслідування впливу YouTube, TikTok і Snapchat на психічне здоровʼя.
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