Подібно до тютюнових виробів: ВООЗ закликала регулювати використання смартфонів

Про це заявила директорка департаменту політики і систем охорони здоров'я Європейського бюро ВООЗ Наташа Аццопарді-Мускат, пише Politico.

За її словами, заходи можуть включати вікові обмеження для власників смартфонів, регулювання цін на ці пристрої та навіть заборону їх використання у певних місцях, за аналогією із забороною паління в громадських місцях.

"Можливо, нам потрібно подумати про те, де доречно використовувати цифрові пристрої, і можливо, настав час почати думати про місця, де певні цифрові пристрої не повинні використовуватися", - сказала представниця ВООЗ.

У виданні додали, що дослідження ВООЗ, опубліковане минулого місяця відзначає поширення проблемної поведінки серед підлітків у Європі через залежність від ігор і соцмереж. Так, у Європі, Центральній Азії та Канаді опитали майже 280 тисяч дітей віком від 11 до 15 років. Згідно з дослідженням, кожен десятий відчуває на собі негативні наслідки соцмереж. Серед дівчат цей показник вищий, ніж серед хлопців - 13% проти 9%.