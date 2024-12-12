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Головна Погляд "Совок" у ЗСУ: проблема потребує системних рішень, а не красивих жестів
OPINION

"Совок" у ЗСУ: проблема потребує системних рішень, а не красивих жестів

Віктор Трегубов
12 грудня, 2024 четвер
08:00
Погляд

Зі зворотним зв’язком в армії дійсно проблеми. І ці проблеми є справжнім радянським спадком

Зміст

У нас коли кажуть про "совок" в армії, часто мають на увазі якісь дуже дивні речі класу "тиграм м’яса не докладають" - типу бійця копати змусили, накричали чи видали завдання, яке той вважає безсенсовним і взагалі "чому я". Таким людям було б цікаво опинитися, наприклад, в US Marine Corps, де совка ніколи не було, а та ж фігня на максималках.

Справжній же совок полягає в дещо інших речах. Наприклад, в тій самій відсутності зворотного зв’язку.

І ця проблема прямо випливає з радянських традицій підготовки офіцерського складу.

Спосіб підготовки офіцерів в пострадянських військових вузах я б описав як тиранічний перфекціонізм. Всі ті ж вимоги, що й щодо солдатів, але ще більша прискіпливість. Все та ж ідеальна відповідність статутним вимогам, готовність завжди отримати по голові за найменший косяк та беззастережний страх перед керівництвом.

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Щодо солдатів це явище, хай огидне, колись мало на меті виховання людини, яка в критичний момент буде не думати, а виконувати наказ. Тому присутнє і в інших арміях світу — хоча зараз все менше. Щодо офіцерів це не мало сенсу від самого початку — їхнє завдання в нормальних, нерадянських арміях, якраз думати та ухвалювати рішення.

Але головна проблема в тому, що тиранічний перфекціонізм не робить людину кращою.

Курсант у військовому виші завжди перебуває в умовах, в яких його можуть покарати. Вимог мільйон, частина з них в певні моменти суперечить одна одній, всі не виконаєш. Командири це знають, командирам так зручно — адже завжди можна пояснити підлеглому, що той неправий та не порається. 

Тому замість того, щоб розвивати свої навички військового та командира, курсант розвиває такі:

  • запопадливість,
  • переховування від керівництва на будь-якій місцевості,
  • запобігання будь-яким ініціативам (чим менше ти робиш, тим менша ймовірність накосячити),
  • вміння уникати відповідальності, перекладати її на інших, підроблювати документи та подавати значно ідеалізовану (чи взагалі вигадану) звітність.

Саме таким свіжоспечений кадровий офіцер приходить до ЗСУ.

Що ми маємо в наслідку? Безініціативних командирів, які панічно бояться "залетіти" в очах власного командування, і які завжди пишуть у звітах тільки те, що те хоче бачити.

А тепер уявімо, що всі звіти проходять багато етапів. Взводний, ротний, комбат, комбриг, ОТУ, ГШ… Поки воно дійде до найвищого командування, там вже буде така патока, що хоч кожному Героя давай, а від комбрига і вище відразу два.

І це ламати треба ще на рівні виховання офіцера.

А, вибачте, просто направити генерала в окоп — ну ок, він побачить проблеми в одному конкретному окопі. Хоча ймовірно не побачить, бо я не вірю, що йому там не забезпечать стерильну чистоту.

Проблема потребує системних рішень, а не красивих жестів.

 

Теги:
Новини
Україна
освіта
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Військові новини
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