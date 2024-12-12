У нас коли кажуть про "совок" в армії, часто мають на увазі якісь дуже дивні речі класу "тиграм м’яса не докладають" - типу бійця копати змусили, накричали чи видали завдання, яке той вважає безсенсовним і взагалі "чому я". Таким людям було б цікаво опинитися, наприклад, в US Marine Corps, де совка ніколи не було, а та ж фігня на максималках.

Справжній же совок полягає в дещо інших речах. Наприклад, в тій самій відсутності зворотного зв’язку.

І ця проблема прямо випливає з радянських традицій підготовки офіцерського складу.

Спосіб підготовки офіцерів в пострадянських військових вузах я б описав як тиранічний перфекціонізм. Всі ті ж вимоги, що й щодо солдатів, але ще більша прискіпливість. Все та ж ідеальна відповідність статутним вимогам, готовність завжди отримати по голові за найменший косяк та беззастережний страх перед керівництвом.

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Щодо солдатів це явище, хай огидне, колись мало на меті виховання людини, яка в критичний момент буде не думати, а виконувати наказ. Тому присутнє і в інших арміях світу — хоча зараз все менше. Щодо офіцерів це не мало сенсу від самого початку — їхнє завдання в нормальних, нерадянських арміях, якраз думати та ухвалювати рішення.

Але головна проблема в тому, що тиранічний перфекціонізм не робить людину кращою.

Курсант у військовому виші завжди перебуває в умовах, в яких його можуть покарати. Вимог мільйон, частина з них в певні моменти суперечить одна одній, всі не виконаєш. Командири це знають, командирам так зручно — адже завжди можна пояснити підлеглому, що той неправий та не порається.

Тому замість того, щоб розвивати свої навички військового та командира, курсант розвиває такі:

запопадливість,

переховування від керівництва на будь-якій місцевості,

запобігання будь-яким ініціативам (чим менше ти робиш, тим менша ймовірність накосячити),

вміння уникати відповідальності, перекладати її на інших, підроблювати документи та подавати значно ідеалізовану (чи взагалі вигадану) звітність.

Саме таким свіжоспечений кадровий офіцер приходить до ЗСУ.

Що ми маємо в наслідку? Безініціативних командирів, які панічно бояться "залетіти" в очах власного командування, і які завжди пишуть у звітах тільки те, що те хоче бачити.

А тепер уявімо, що всі звіти проходять багато етапів. Взводний, ротний, комбат, комбриг, ОТУ, ГШ… Поки воно дійде до найвищого командування, там вже буде така патока, що хоч кожному Героя давай, а від комбрига і вище відразу два.

І це ламати треба ще на рівні виховання офіцера.

А, вибачте, просто направити генерала в окоп — ну ок, він побачить проблеми в одному конкретному окопі. Хоча ймовірно не побачить, бо я не вірю, що йому там не забезпечать стерильну чистоту.

Проблема потребує системних рішень, а не красивих жестів.