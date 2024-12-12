Війська РФ здобувають тактичні переваги: ISW про ситуацію біля Покровська

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

У результаті російського просування ворог опинилися приблизно за 6 км на південь від Покровська. Аналітики припускають, що окупанти, ймовірно, продовжать спроби наступу найближчими днями, оскільки це забезпечить їм сильнішу позицію, з якої вони зможуть штурмувати Шевченко, на південний захід від Покровська.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підполковник Назар Волошин повідомив, що українські сили втратили дві позиції під час ворожих атак і працюють над їх відновленням.

Волошин охарактеризував ситуацію на Покровському напрямку як "критичну", оскільки кожне російське формування розміром з батальйон щомісяця отримує близько 200 нових військовослужбовців.

"За оцінками ISW, російське командування відновило наступальні операції з метою захоплення Покровська шляхом розвороту з півдня, але цей маневр коштує величезних втрат живої сили і техніки", - йдеться у дописі.