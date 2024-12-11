Листопад і грудень стали рекордними місяцями російських втрат на війні в Україні, - Зеленський

Про це він написав у telegram.

Президент заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, який поділився з ним ситуацією на фронті, зокрема на Донеччині, де, як каже Зеленський, точиться найскладніша ситуація.

"Найбільш гарячі – на Донеччині, а саме Покровський та Курахівський напрямки. Тривають жорстокі бої. Російська армія, як і в листопаді, зараз, у грудні, рекордно витрачає своїх людей у боях і штурмах. Цими місяцями – листопад і грудень – рекордні російські втрати", - написав президент.

Він також поділився деталями нічної атаки по Росії та подякував українським військовим, які "завдали відчутних ударів". Так були уражені військові об’єкти, а також об’єкти паливно-енергетичного комплексу, який працює на агресію проти України.

Зазначається, що Сирський також доповів щодо ситуації в районах проведення Курської операції: "Максимально зменшуємо російський воєнний потенціал – це наша основна мета зараз".