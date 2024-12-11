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Армія РФ за добу в Україні втратила 1400 окупантів, 20 бронемашин і 2 танки
Протягом минулої доби російський ворог на війні в Україні втратив щонайменше 1400 військових. Сили оборони також знищили низку техніки противника
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 757 340 (+1400) осіб,
- танків ‒ 9526 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 616 (+20) од,
- артилерійських систем – 21 067 (+3) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1023 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 111 (+4),
- крилаті ракети ‒ 2859 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31 073 (+36) од,
- спеціальна техніка ‒ 3641 (+4) од.
Дані уточнюються.
- Упродовж жовтня - листопада воїни 38-ї бригади морської піхоти Збройних Сил України знищили 1310 військових російської армії, ще щонайменше 1652 поранили.
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