За два місяці ЗСУ знищили та поранили на Покровському напрямку близько 3 тисяч окупантів
Упродовж жовтня - листопада воїни 38-ї бригади морської піхоти Збройних Сил України знищили 1310 військових російської армії, ще щонайменше 1652 поранили
Про це інформує пресслужба бригади у Facebook.
Так, за період жовтень – листопад 2024 року у російській армії знешкоджено:
- 2 962 особового складу (вбитих і поранених),
- 7 бойових броньованих машин,
- 7 безпілотників,
- 6 артилерійських систем,
- 1 танк,
- 6 квадроциклів,
- 6 багі,
- 14 автомобілів,
- 9 мотоциклів,
- 10 мінометів.
Як розповіла речниця бригади молодший лейтенант Олена Солонина телеканалу АрміїTV, ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Там росіяни намагаються переміщуватися маленькими групками, піхотою, а іноді мотоциклами чи багі.
"Висування якихось потужних бронегруп на нашій ділянці ми не фіксуємо. Здебільшого загарбники переміщуються підрозділами в 5-6, максимум 10 осіб. Ворожа бронетехніка, а це, здебільшого бронемашини «тигр», якщо ми їх помічаємо, то намагаємося принаймні вивести з ладу. На всі їхні штурмові намагання ми даємо ворогу гідну відсіч", - додала військова.
Сьогодні ж на сторінці 38 бригади було оприлюднено деталізований звіт результативних дій воїнів даного підрозділу за останні два місяці.
За даними Генштабу ЗСУ, станом на 8 грудня росіяни за час повномасштабної війни втратили в Україні вже 753 370 своїх військових.
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