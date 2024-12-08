За два місяці ЗСУ знищили та поранили на Покровському напрямку близько 3 тисяч окупантів

Про це інформує пресслужба бригади у Facebook.

Так, за період жовтень – листопад 2024 року у російській армії знешкоджено:

2 962 особового складу (вбитих і поранених),

7 бойових броньованих машин,

7 безпілотників,

6 артилерійських систем,

1 танк,

6 квадроциклів,

6 багі,

14 автомобілів,

9 мотоциклів,

10 мінометів.

Як розповіла речниця бригади молодший лейтенант Олена Солонина телеканалу АрміїTV, ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Там росіяни намагаються переміщуватися маленькими групками, піхотою, а іноді мотоциклами чи багі.

"Висування якихось потужних бронегруп на нашій ділянці ми не фіксуємо. Здебільшого загарбники переміщуються підрозділами в 5-6, максимум 10 осіб. Ворожа бронетехніка, а це, здебільшого бронемашини «тигр», якщо ми їх помічаємо, то намагаємося принаймні вивести з ладу. На всі їхні штурмові намагання ми даємо ворогу гідну відсіч", - додала військова.

Сьогодні ж на сторінці 38 бригади було оприлюднено деталізований звіт результативних дій воїнів даного підрозділу за останні два місяці.