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Засіб ППО, 3 артсистеми і понад 1400 окупантів: що втратила армія РФ за добу на фронті
Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували 1460 окупантів та низку одиниць ворожої техніки й озброєння
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Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 753 370 (+1460) осіб,
- танків ‒ 9519 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 571 (+36) од,
- артилерійських систем – 21 058 (+3) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1023 (+1) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 071 (+29),
- крилаті ракети ‒ 2857 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30 965 (+17) од,
- спеціальна техніка ‒ 3635 (+2) од.
Дані уточнюються.
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