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Засіб ППО, 3 артсистеми і понад 1400 окупантів: що втратила армія РФ за добу на фронті

Світлана Кравченко
8 грудня, 2024 неділя
07:34
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували 1460 окупантів та низку одиниць ворожої техніки й озброєння

Зміст

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.12.24 орієнтовно склали:
  • особового складу ‒ близько 753 370 (+1460) осіб,
  • танків ‒ 9519 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19 571 (+36) од,
  • артилерійських систем – 21 058 (+3) од,
  • РСЗВ – 1253 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1023 (+1) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 071 (+29),
  • крилаті ракети ‒ 2857 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 30 965 (+17) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3635 (+2) од.
Дані уточнюються.
Теги:
Новини
Росія
російська армія
окупанти
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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