Блінкен заявив, що виведення військ США з Афганістану не могло спонукати Путіна до війни з Україною

Про це він сказав під час слухань у Конгресі, передає Укрінформ.

Конгресмен Грегорі Мікс запитав Блінкена, чи є зв'язок між вторгненням Путіна в Україну та виведенням військ США з Афганістану. На це держсекретар відповів, що, на його думку, навпаки, супротивники США включно з Росією, "були б раді, якби ми залишилися в Афганістані ще на 20 років".

Блінкен також вказав на те, що вторгнення Росії в Україну відбулося у 2014 році, а на той час війська США ще були в Афганістані. Водночас після повномасштабного російського вторгнення у 2022 році, адміністрація Байдена змогла краще координувати відповідь, оскільки не була прив’язана до війни в Афганістані.

Відповідаючи на звинувачення у тому, що невдалий вихід з Афганістану, мовляв, показав слабкість США, що спонукало Росію до більшої агресії, держсекретар відповів, що "зараз Америка разом із союзниками й партнерами сильні як ніколи", а НАТО є сильнішим завдяки лідерству президента Байдена.