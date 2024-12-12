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Українські сили за добу знищили 1390 окупантів, 6 танків і 28 бронемашин РФ
Російська окупаційна армія 11 грудня втратила на війні в Україні щонайменше 1390 військовослужбовців. Сили оборони також знищили низку ворожої техніки
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.12.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 758 730 (+1390) осіб,
- танків ‒ 9532 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 644 (+28) од,
- артилерійських систем – 21 072 (+5) од,
- РСЗВ – 1253 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1023 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20 111 (+0),
- крилаті ракети ‒ 2861 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 31 127 (+54) од,
- спеціальна техніка ‒ 3642 (+1) од.
Дані уточнюються.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що російська армія, як в листопаді, так і в грудні витрачає рекордну кількість бійців на війні проти України.
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