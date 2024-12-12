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Куди звертатися по допомогу у випадку домашнього насильства: пояснення адвоката

Юлія Юліна
12 грудня, 2024 четвер
09:30
Суспільство

Кількість випадків домашнього насильства в Україні у порівнянні з минулим роком збільшилася на 36%. Водночас 19 грудня набирає чинності закон, який посилює відповідальність за домашнє насильство

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Про те, що передбачає документ, куди звертатися по допомогу та як на практиці реалізується покарання за домашнє насильство, в ефірі Еспресо розповів адвокат з кримінальних справ Адвокатського об’єднання "Актум" Дмитро Кушнаренко.

За його словами, кількість випадків домашнього насильства зросла не в останню чергу через повномасштабну війну.

"У нашій країні, звичайно, ця ситуація з кожним роком стає більш актуальною та злободенною темою, оскільки війна впливає на психоемоційний стан кожної людини. Всі люди, які проживають сім'ями, які проживають у соціумі, майже всі мають певні непорозуміння, проблеми у спілкуванні та взаємовідносинах одне з одним, навіть якщо це сім'я, яка дуже довго разом і в якій є діти", - зазначив адвокат.

Дмитро Кушнаренко уточнив, що закон, який набуде чинності 19 грудня, має на меті привести законодавство України в цій царині до законодавства ЄС.

Яке покарання зараз передбачене за вчинення домашнього насильства та які зміни передбачає новий закон

За словами правника, зараз за домашнє насильство передбачена як кримінальна, так і адміністративна відповідальність. Якщо дії кваліфікуються як злочин за статтею 126-1, настає кримінальна відповідальність. До таких злочинів за законодавством відносять різні форми насильства, включно з фізичним, психологічним і сексуальним. Покарання буде різним залежно від обставин: громадські роботи, арешт до 6 місяців, обмеження волі до 5 років та позбавлення волі до 2 років. Крім того, можуть бути застосовані й інші спеціальні заходи - заборонний та обмежувальний припис. Останній, за словами адвоката, є досить дискусійним.

"Обмежувальний припис суд видає за зверненням потерпілої особи. Він значною мірою обмежує права та зобов'язує особу, яка вчинила домашнє насильство, дотримуватися певних дій. І цей момент є дуже спірним у нашому законодавстві, оскільки бувають випадки, коли сім'я проживає в одній квартирі, вони там усі зареєстровані, а винуватцю домашнього насильства заборонено наближатися до цього житла. Тобто фактично особу позбавляють права власності на своє майно", – розповів Дмитро Кушнаренко.

Також за законом злочином є не лише безпосередні протиправні дії щодо певної особи, але й бездіяльність тих, хто знав про такі випадки насильства, проте не повідомив до правоохоронних органів.

У випадках, коли дії не кваліфікуються як злочин, настає адміністративна відповідальність за статтею 173-2 КУпАП (насильство в сім’ї), вона передбачає адміністративні заходи - штрафи та адміністративний арешт.

Новий закон насамперед посилює відповідальність за насильство щодо неповнолітніх. Зокрема в документі прописано окрему норму, яка передбачає, що тепер постраждалими від насильства вважатимуть і дітей, якщо домашнє насильство було вчинено у їхній присутності.

"Особі може бути заборонено навіть спілкування зі своєю дитиною. Людині можуть заборонити наближатися до закладу, де дитина перебуває на навчанні, або встановити інші обмеження", – зазначив адвокат.

До кого звертатися по допомогу у випадку домашнього насильства

"Передусім потрібно звертатися до працівників правоохоронних органів, Нацполіції для того, щоб вони припинили безпосередньо правопорушення в цей момент. Після чого вони складають відповідні матеріали, протоколи, фіксують правопорушення, збирають докази й скеровують матеріали до суду", - сказав Дмитро Кушнаренко.

Він зазначив, що людина може й самостійно звернутися до суду, наприклад, для отримання обмежувального припису.

"Але слід розуміти, що в цих випадках для того, щоб довести цю справу до кінця, а саме притягнути правопорушника до відповідальності, захистити свої права, краще заручитися допомогою фахового юриста, адвоката, який знає, як проконтролювати діяльність правоохоронних органів і правильно звернутися до суду для того, щоб потерпіла особа була захищена та її права були збережені й дотримані", – резюмував адвокат.

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