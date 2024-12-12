У Херсоні через атаку російського безпілотника загинув чоловік
З самого ранку 12 грудня російська окупаційна армія атакує Херсон безпілотниками. Внаслідок цього загинув 67-річний цивільний чоловік
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"З самого ранку росіяни б'ють по Херсону з БПЛА", - написав він.
Зазначається, що внаслідок чергової дронової атаки у Дніпровському районі міста загинув 67-річний чоловік.
- Російська окупаційна армія вранці 10 грудня скинула вибухівки з безпілотників на цивільних жителів Херсонської області. Унаслідок цього загинула жінка, пʼятнадцять людей постраждало.
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