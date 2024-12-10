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Оновлено

Окупанти атакували дронами Херсонщину: загинула жінка, двоє поранених

Катерина Єсікова
10 грудня, 2024 вiвторок
10:10
Війна з Росією Вибух

Російська окупаційна армія вранці 10 грудня скинула вибухівки з безпілотників на цивільних жителів Херсонської області. Унаслідок цього загинула жінка, двоє постраждалих

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Про атаку в селищі Одрадокам'янка повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

За даними слідства, 10 грудня близько 06:00 окупанти атакували дроном одну з вулиць в селищі Одрадокам'янка Бериславського району.

Унаслідок скидання вибухівки загинула 74-річна жінка.

"За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Пізніше Херсонська ОВА повідомила про атаку в селищі Антонівка Херсонської області. Через це 82-річна жінка дістала вибухову травму, уламкові поранення плеча, ноги та грудної клітини. 

Також до лікарні доставили 78-річного чоловіка, який дістав вибухову травму та уламкове поранення ноги.

  • Минулої доби 9 грудня через обстріли ворожої армії на Донеччині загинули двоє людей, семеро отримали поранення.
     
Теги:
Новини
Херсонщина
безпілотник
Військові новини
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