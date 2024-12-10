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Через атаки РФ минулої доби на Донеччині загинули 2 людини, є поранені

Юлія Лаврук
10 грудня, 2024 вiвторок
08:53
Війна з Росією Донецька область

Минулої доби 9 грудня через обстріли ворожої армії на Донеччині загинули двоє людей, семеро отримали поранення

Зміст

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Протягом 9 грудня у Миколаївці та Старій Миколаївці, що на Донеччині, через російські атаки загинули 2 людини. Крім того, 7 людей в області за добу дістали поранення.

"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", – додав Філашкін.

  • Ворожий безпілотник 9 грудня атакував енергетиків ДТЕК під час відновлювальних робіт на Дніпропетровщині.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Донеччина
окупанти
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