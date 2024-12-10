Через атаки РФ минулої доби на Донеччині загинули 2 людини, є поранені

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Протягом 9 грудня у Миколаївці та Старій Миколаївці, що на Донеччині, через російські атаки загинули 2 людини. Крім того, 7 людей в області за добу дістали поранення.

"Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи", – додав Філашкін.