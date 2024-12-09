Російський БПЛА атакував енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині
9 грудня ворожий безпілотник атакував енергетиків ДТЕК під час відновлювальних робіт на Дніпропетровщині
Про це повідомляє ДТЕК.
"Енергетики виконували відновлювальні роботи поблизу зони бойових дій. Під час ремонту російський дрон влучив у їхній автомобіль та вибухнув", - йдеться у повідомленні.
У компанії зазначили, що один з енергетиків завчасно помітив дрон, тому вони встигли знайти безпечне місце і ніхто з ремонтної бригади не постраждав.
- В українській енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності. Погодинні вимкнення побутових споживачів і графіки обмеження потужності для промисловості й бізнесу сьогодні застосовують у всіх регіонах України.
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