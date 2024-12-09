Російський БПЛА атакував енергетиків ДТЕК на Дніпропетровщині

Про це повідомляє ДТЕК.

"Енергетики виконували відновлювальні роботи поблизу зони бойових дій. Під час ремонту російський дрон влучив у їхній автомобіль та вибухнув", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що один з енергетиків завчасно помітив дрон, тому вони встигли знайти безпечне місце і ніхто з ремонтної бригади не постраждав.