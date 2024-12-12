Австрійська нафтова компанія розірвала контракт з російським "Газпром експортом"

Про це йдеться на сайті OMV.

Зазначається, що компанія розірвала договір через фундаментальні порушення контрактних зобов'язань з боку "Газпром експорту".

Угода між австрійською OMV і російським "Газпром експортом" укладалась 2006 року і мала термін дії до 20240 року. Згідно з нею, OMV отримувала приблизно 7400 МВт-год на годину, що відповідає приблизно 5 ТВт-год на місяць, на австрійсько-словацькому кордоні. Втім, усі поставки припинилися 16 листопада.

"Ключовим пріоритетом OMV є завжди бути надійним постачальником для наших клієнтів на всіх ринках і в усіх країнах, де ми працюємо. Повністю усвідомлюючи цю глибоку відповідальність, ми постійно впроваджуємо нашу стратегію диверсифікації джерел постачання газу та додаткових трубопровідних потужностей. Завдяки успішним зусиллям нашої робочої групи з газових питань протягом останніх трьох років, ОМВ має всі можливості використовувати наш диверсифікований портфель альтернативних джерел газу, гарантуючи надійність поставок для наших клієнтів", - зазначив голова правління та головний виконавчий директор Альфред Штерн.