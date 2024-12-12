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Байден номінував експосла США в Україні Паєтта на найвищу дипломатичну відзнаку

Катерина Ганжа
12 грудня, 2024 четвер
09:51
Світ Джеффрі Паєтт

Президент США Джо Байден номінував колишнього посла США в Україні Джеффрі Паєтта на звання Career Ambassador. Це є найвищим рангом у дипломатичній службі

Зміст

Про це повідомляє Голос Америки.

Зазначається, що наразі Джеффрі Паєтт працює в американському уряді на посаді помічника держсекретаря США з питань енергоресурсів. Він був послом США в Україні з 2013 по 2016 рік, в період, коли Росія тимчасово окупувала Крим.

"Коли Паєтт прибув до України на посаду посла, він опинився в розпалі надзвичайної кризи. І він справився з цим феноменально. Справді, дуже добра робота у критичний момент", - розповів інший колишній посол США в Україні Джон Гербст.

Аналізуючи роботу Паєтта в Україні, Гербст наголосив, що "він надавав необхідну допомогу українському народу, коли той перебував під сильним тиском. Паєтт мав дуже сильну точку зору щодо того, як Сполучені Штати повинні допомогти Україні зберегти її дипломатію".

За словами Гербста, звання Career Ambassador – це винятково висока номінація, якою відзначають лише невелику кількість дипломатів.

В офіційній заяві держсекретар США Ентоні Блінкен прокоментував номінації Паєтта та ще 4 американських дипломатів.

"Завдяки їхнім зусиллям Америка стала сильнішою, безпечнішою та кращою. Служба закордонних справ і Державний департамент висловлюють кожному з них особливу подяку за невтомну працю", - зазначив Блінкен. 

Сфери діяльності Паєтта і його номінованих колег Блінкен назвав "найактуальнішими і найскладнішими питаннями у регіонах по всьому світу".

  • Чинний президент США Джо Байден схвалив новий меморандум про національну безпеку, який має стати для нової адміністрації Дональда Трампа "дорожньою картою". 
Теги:
Новини
Україна
Джо Байден
США
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