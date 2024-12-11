Байден підготував для Трампа "дорожню карту" про безпеку щодо РФ, Китаю, Ірану та КНДР, - AP

Про це повідомляє Associated Press.

За словами чиновників адміністрації Байдена, документ почали розробляти влітку 2024 року. Співрозмовники AP пояснюють, що меморандум сформували таким чином, аби він допоміг наступній адміністрації Білого дому "побудувати свій підхід" до того, як реагувати на поглиблення відносин між супротивниками й конкурентами Штатів.

Джерела видання додали, що меморандум не оприлюднять через чутливість його висновків.

Зазначено, що "дорожня карта" передбачає 4 рекомендації: покращити міжвідомчу співпрацю уряду США, прискорити обмін інформацією з партнерами щодо Китаю, КНДР, РФ та Ірану, збалансувати виконання санкцій та інших економічних інструментів та посилити підготовку до врегулювання одночасних криз за участі супротивників.

"Байден і обраний президент Дональд Трамп мають різко різні світогляди, але чиновники як у вступній, так і у вихідній адміністрації заявили, що вони прагнули координувати питання національної безпеки під час переходу", - додає AP.