Трамп має бути дуже сильним щодо РФ, якщо не хоче проблем із Китаєм, - очільниця дипломатії ЄС Каллас

Про це повідомляє Politico.

Каллас наголосила, що Пекін "вчиться в Росії", тому захист України від Москви надішле Китаю "сильний сигнал".

"Якщо ви не хочете проблем із Китаєм, я думаю, що ви повинні бути дуже сильними щодо Росії. Якщо ви дійсно тверді й не даєте їм того, чого вони хочуть, то більш імовірно, що у вас не буде нових воєн", - заявила топдипломатка ЄС.

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Видання зауважує: Каллас натякнула у своїй тезі на те, що підтримка Заходу Києва змусить КНР двічі подумати про вторгнення на Тайвань.