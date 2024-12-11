Трамп має бути дуже сильним щодо РФ, якщо не хоче проблем із Китаєм, - очільниця дипломатії ЄС Каллас
Нова очільниця дипломатії Європейського Союзу Кая Каллас вважає, що обраний президент США Дональд Трамп повинен мати "яструбину" позицію щодо Росії, якщо він хоче мати реальний вплив на Китай
Про це повідомляє Politico.
Каллас наголосила, що Пекін "вчиться в Росії", тому захист України від Москви надішле Китаю "сильний сигнал".
"Якщо ви не хочете проблем із Китаєм, я думаю, що ви повинні бути дуже сильними щодо Росії. Якщо ви дійсно тверді й не даєте їм того, чого вони хочуть, то більш імовірно, що у вас не буде нових воєн", - заявила топдипломатка ЄС.
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Видання зауважує: Каллас натякнула у своїй тезі на те, що підтримка Заходу Києва змусить КНР двічі подумати про вторгнення на Тайвань.
- Президент України Володимир Зеленський 7 грудня зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном.
- 11 грудня в Reuters повідомили, що президент Володимир Зеленський під час зустрічі з новопризначеним лідером США Дональдом Трампом у Парижі 7 грудня наголошував на гарантіях безпеки для України. Тим часом Трамп казав про негайне припинення вогню.
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