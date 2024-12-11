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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Трамп уявлення не має, як завершити війну в Україні й що для цього потрібно робити, - Портников

Віталій Бесараб
11 грудня, 2024 середа
11:57
Війна з Росією Зеленський, Макрон, Трамп

Журналіст Віталій Портников вважає, що Дональд Трамп і гадки не має, як завершити російсько-українську війну, а лише наголошує на тому, що необхідно зупинити вогонь

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я гадаю, що Трамп, як будь-який політик-популіст, взагалі не уявляє, що він буде робити з російсько-українською війною. Оскільки є та реальність, яка проголошується для виборів та стосується внутрішньо- та зовнішньополітичних обіцянок, а також є реальність, з якою він зіштовхнеться після 20 січня 2025 року. Зараз він дійсно слухає й говорить про війну в Україні, але зараз він не може реально брати участь в політичних процесах та домовлятись про те, що буде переговорним процесом між Україною та Росією. Він просто, як мантру, повторює, що необхідно зупинити вогонь. Я не знаю, що буде робити Дональд Трамп, коли його обіцянки, повʼязані з внутрішньополітичним розвитком США та тими зовнішньополітичними викликами та конфліктами, в яких США теж перебувають, зіткнуться з реальністю. Проблема в тому, що він і сам цього не знає", - пояснив Портников.

Журналіст вважає, що президентство Трампа буде найдраматичнішим та найважчим для цілого світу у XXI столітті. Весь світ буде змушений жити в період великих випробувань та викликів.

"Коли його вибирали вперше, то очевидно, що він навіть не готувався до президентства і тому вчився знаходитися в овальному кабінеті з чистого аркуша. Зараз він був упевнений, що переможе, тому все, що його чекає після 20 січня 2025 року буде для нього реальною роботою, з якою він буде намагатися впоратись. Утім, це буде одне з найважчих і драматичних президентств в історії XXI століття. Це буде декада випробувань й викликів", - додав він.

  • Президент України Володимир Зеленський у суботу, 7 грудня, зустрівся з новообраним президентом США Дональдом Трампом та президентом Франції Емманюелем Макроном.
  • 11 грудня в Reuters повідомили, що президент Володимир Зеленський під час зустрічі з новопризначеним лідером США Дональдом Трампом у Парижі 7 грудня наголошував на гарантіях безпеки для України. Тим часом Трамп казав про негайне припинення вогню
Теги:
Світ
Україна
Росія
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
США
переговори з РФ
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