Трамп уявлення не має, як завершити війну в Україні й що для цього потрібно робити, - Портников

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я гадаю, що Трамп, як будь-який політик-популіст, взагалі не уявляє, що він буде робити з російсько-українською війною. Оскільки є та реальність, яка проголошується для виборів та стосується внутрішньо- та зовнішньополітичних обіцянок, а також є реальність, з якою він зіштовхнеться після 20 січня 2025 року. Зараз він дійсно слухає й говорить про війну в Україні, але зараз він не може реально брати участь в політичних процесах та домовлятись про те, що буде переговорним процесом між Україною та Росією. Він просто, як мантру, повторює, що необхідно зупинити вогонь. Я не знаю, що буде робити Дональд Трамп, коли його обіцянки, повʼязані з внутрішньополітичним розвитком США та тими зовнішньополітичними викликами та конфліктами, в яких США теж перебувають, зіткнуться з реальністю. Проблема в тому, що він і сам цього не знає", - пояснив Портников.

Журналіст вважає, що президентство Трампа буде найдраматичнішим та найважчим для цілого світу у XXI столітті. Весь світ буде змушений жити в період великих випробувань та викликів.

"Коли його вибирали вперше, то очевидно, що він навіть не готувався до президентства і тому вчився знаходитися в овальному кабінеті з чистого аркуша. Зараз він був упевнений, що переможе, тому все, що його чекає після 20 січня 2025 року буде для нього реальною роботою, з якою він буде намагатися впоратись. Утім, це буде одне з найважчих і драматичних президентств в історії XXI століття. Це буде декада випробувань й викликів", - додав він.