На фронті з початку доби відбулось 140 боєзіткнень: на Курахівському напрямку оборонці відбили 19 штурмів

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Протягом доби ворог завдав артилерійських обстрілів по населених пунктах Високе та Порозок Сумської області й Тимоновичі Чернігівської області.

Ситуація на основних напрямках

На Харківському напрямку з початку доби Сили оборони відбили чотири спроби противника просунутись в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця, поблизу Вовчанська триває одне бойове зіткнення.

На Куп'янському напрямку ворог протягом дня 11 разів намагався просунутися до українських позицій в районах Западного, Піщаного, Лозової та Загризового, наразі точаться сім боєзіткнень.

На Лиманському напрямку відбулося 21 бойове зіткнення поблизу Твердохлібового, Дружелюбівки, Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Тернів, Торського та у Серебрянському лісі. Наразі на цьому напрямку тривають 5 боєзіткнень.

На Сіверському напрямку ворог провів одну наступальну дію в районі населеного пункту Верхньокам'янське.

На Краматорському напрямку в районах Часового Яру та Ступочок з початку доби відбулося два боєзіткнення, які відбили Сили оборони.

На Торецькому напрямку загарбники чотири рази атакували в районах Торецька. Три атаки відбили українські захисники, одне боєзіткнення триває дотепер. Крім цього, противник скинув 3 КАБи на населені пункти Кримське та Петрівка.

На Покровському напрямку 28 разів за сьогодні розпочиналися бойові зіткнення різної інтенсивності. Наразі тривають бої у районах населених пунктів Шевченко, Піщане, Новотроїцьке, Новоолексіївка, Новий Труд, Даченське та Лисівка. Поблизу Миролюбівки, Променя та Покровська відбито 12 ворожих атак.

На Курахівському напрямку поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Даченського, Зорі, Курахового, Дачного, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки відбито 19 штурмів противника. Українські воїни відбивають ще дев'ять боєзіткнень, які тривають дотепер.

На Времівському напрямку агресор 26 разів атакував неподалік Трудового, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Благодатного та Новодарівки, два боєзіткнення тривають дотепер. Крім цього, ворог завдав бомбардування десятьма КАБами по населених пунктах Комар та Розлив.

На Гуляйпільському напрямку ворог активних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Новоданилівка українські оборони відбилв одну ворожу атаку. Крім цього, Сили оборони збили одну КАР в районі населеного пункту Світлогірське.

На Придніпровському напрямку з початку доби відбулося одне боєзіткнення в районі острова Козацький.

На Курському напрямку сьогодні українські захисники відбивали 15 ворожих штурмів, шість з яких тривають до цього часу. Крім того, ворог завдав 182 артилерійських обстріли по населених пунктах області та позиціях Сил оборони.