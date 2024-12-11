ЗСУ відкинули росіян від Костянтинопольського на Донеччині, - DeepState

Про це пише інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог був відкинутий від Костянтинопольського", - йдеться у повідомленні.

Водночас відомо про просування російських терористів біля Торецька, Розлива, Пушкіного, Черкаської Конопельки. Також пишуть про успіх РФ у Кураховому, Шевченку та Сонцівці.