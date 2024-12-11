ЗСУ відкинули росіян від Костянтинопольського на Донеччині, - DeepState
У середу, 11 грудня, стало відомо, що Сили оборони України зуміли відкинути росіян від Костянтинопольського на Донеччині
Про це пише інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Ворог був відкинутий від Костянтинопольського", - йдеться у повідомленні.
Водночас відомо про просування російських терористів біля Торецька, Розлива, Пушкіного, Черкаської Конопельки. Також пишуть про успіх РФ у Кураховому, Шевченку та Сонцівці.
- На Курахівському й Покровському фронтах, а також навколо Великої Новосілки ситуація залишається критичною та може набути катастрофічних масштабів.
- Окупанти за тиждень не зменшили свого натиску й атакували ЗСУ понад 1100 разів, з яких на згадані ділянки припало близько 75% усіх боєзіткнень. Водночас далі на північ лінія фронту залишається здебільшого стабільною.
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