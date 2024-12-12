Поблизу станції "Академік Вернадський" з’явилися перші малюки пінгвінів

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр.

Зазначається, що біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко виявив одразу двох малюків у гнізді, в якому з'явилися перші яйця, – на скелі біля лабораторії з дослідження геокосмосу.

"Перше дитинча вже активне – годується, пищить, тож йому десь пів доби. А друге мабуть вилупилося прямо перед моїм приходом, бо воно ще в шматках шкаралупи й ховається під дорослого пінгвіна", – розповів учений.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Тепер близько місяця малюки перебуватимуть у гнізді разом із батьками. Зараз новонароджені пінгвінята вкриті сірим пушком, але вже приблизно за місяць вони почнуть змінювати його на звичне чорно-біле пір'я.

Згодом вони стануть збиратися у "ясла" – невеликі групи дітлахів, за якими стежитиме кілька дорослих, додали в Національному антарктичному науковому центрі.

Також там нагадали, що на острові Галіндез переважають субантарктичні пінгвіни. Зараз їх там близько 4 тисяч. Здебільшого кожна пара відкладає 2 яйця.