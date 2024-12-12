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Головна Наука Поблизу станції "Академік Вернадський" з’явилися перші малюки пінгвінів

Поблизу станції "Академік Вернадський" з’явилися перші малюки пінгвінів

Катерина Ганжа
12 грудня, 2024 четвер
09:28
Наука

Неподалік української антарктичної станції "Академік Вернадський" народилися перші пінгвінята цього сезону

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Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр. 

Зазначається, що  біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко виявив одразу двох малюків у гнізді, в якому з'явилися перші яйця, – на скелі біля лабораторії з дослідження геокосмосу.

"Перше дитинча вже активне – годується, пищить, тож йому десь пів доби. А друге мабуть вилупилося прямо перед моїм приходом, бо воно ще в шматках шкаралупи й ховається під дорослого пінгвіна", – розповів учений.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Тепер близько місяця малюки перебуватимуть у гнізді разом із батьками. Зараз новонароджені пінгвінята вкриті сірим пушком, але вже приблизно за місяць вони почнуть змінювати його на звичне чорно-біле пір'я. 

Згодом вони стануть збиратися у "ясла" – невеликі групи дітлахів, за якими стежитиме кілька дорослих, додали в Національному антарктичному науковому центрі.

Також там нагадали, що на острові Галіндез переважають субантарктичні пінгвіни. Зараз їх там  близько 4 тисяч. Здебільшого кожна пара відкладає 2 яйця.

  • Наприкінці листопада біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" науковці нарахували майже 4 тисячі пінгвінів. Повідомлялося, що частина з них висиджує пташенят. 
Теги:
Новини
Україна
Антарктика
Антарктида
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