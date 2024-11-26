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Головна Наука Українські полярники розповіли, скільки пінгвінів біля станції "Академік Вернадський"

Українські полярники розповіли, скільки пінгвінів біля станції "Академік Вернадський"

Ольга Бабишена
26 листопада, 2024 вiвторок
15:18
Наука

Науковці нарахували майже 4 тисячі пінгвінів біля української антарктичної станції "Академік Вернадський", частина з них уже висиджує пташенят

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Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Як зазначив біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко, більшість пінгвінів біля української станції - субантарктичні. Щороку вони дедалі більше захоплюють околиці станції.

"У близько 900 гніздах уже є яйця, переважно по двоє.  Висиджує їх пара батьків по черзі: поки хтось ходить годуватися в океан, інший залишається на гнізді. Потім вони міняються. Нагадуємо, що субантарктичні пінгвіни виводять потомство у гніздах з камінців. На лапах яйця вигрівають інші види – королівські та імператорські. Однак їхні представники не живуть в районі станції "Академік Вернадський", а лише дуже зрідка заходять в гості", - йдеться у повідомленні. 

За словами науковців, на вилуплення пташенят варто очікувати до середини грудня, бо перші яйця почали з'являтися на початку листопада, а період визрівання становить близько 34-36 днів.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Фото: Національний антарктичний науковий центр

  • 4 листопада біля української антарктичної станції "Академік Вернадський" науковці знайшли перше у цьому році яйце пінгвіна. 
Теги:
Новини
Україна
Антарктика
Антарктида
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