Біля антарктичної станції "Академік Вернадський" знайшли перше яйце пінгвіна у цьому році - науковці очікують на пташенят

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"Чудових новин вам у стрічку: у пінгвінів біля станції "Академік Вернадський" з’явилося перше яйце! Тож трохи більш як за місяць очікуємо на пташенят", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що яйце знайшов біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко, частина роботи якого - моніторинг успішності розмноження пінгвінів.

"За терміном я вже розумів, що то-от має з'явитися перше яйце. Тож цілеспрямовано проводив пошук і перевіряв гнізда, адже нам дуже важливо зафіксувати точну дату. За нею ми можемо відстежувати, чи є якісь зміни за роками і як це залежить від зовнішніх умов, зокрема зміни клімату", - розповів науковець.

Науковці нагадали, що на острові Галіндез, де розташована станція, гніздують переважно субантарктичні пінгвіни. Вони зазвичай зносять 2 яйця, рідше - 3, але це відбувається не одночасно. Самці та самиці висиджують їх по черзі.