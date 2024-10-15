Українські полярники показали, як до антарктичної станції "Академік Вернадський" для гніздування повертаються тисячі пінгвінів

Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ).

"В Антарктиці набирає обертів весна і навколо острова Галіндез, де розташована українська станція "Академік Вернадський", скресає морська крига. Тож тисячі субантарктичних пінгвінів повертаються сюди, щоб зайняти найкращі місця для гніздування", - йдеться в повідомленні.

Біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко наприкінці минулого тижня нарахував понад 3,5 тис. пінгвінів на Галіндезі.

"Деякі скелі, що гарно підходять для побудови гнізд, вже визирають з-під снігу, тому пінгвіни активно ділять між собою такі ділянки", - розповів він.

У НАНЦ зауважують, що наприкінці жовтня - на початку листопада у птахів розпочнеться період гніздування. Науковці додають, що субантарктичні пінгвіни будують гнізда з камінців, надаючи перевагу підвищеним ділянкам.

Також у повідомленні зазначили, що торік на українській станції зафіксували рекордну кількість пінгвінів - 7 тис.