Українські полярники показали, як до антарктичної станції "Академік Вернадський" для гніздування повертаються тисячі пінгвінів
До української антарктичної станції "Академік Вернадський" повертаються тисячі пінгвінів, аби зайняти місця для гніздування, оскільки на острові Галіндез розпочалась весна і морська крига скресає
Про це повідомив Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ).
"В Антарктиці набирає обертів весна і навколо острова Галіндез, де розташована українська станція "Академік Вернадський", скресає морська крига. Тож тисячі субантарктичних пінгвінів повертаються сюди, щоб зайняти найкращі місця для гніздування", - йдеться в повідомленні.
Біолог 29-ї УАЕ Світозар Давиденко наприкінці минулого тижня нарахував понад 3,5 тис. пінгвінів на Галіндезі.
"Деякі скелі, що гарно підходять для побудови гнізд, вже визирають з-під снігу, тому пінгвіни активно ділять між собою такі ділянки", - розповів він.
У НАНЦ зауважують, що наприкінці жовтня - на початку листопада у птахів розпочнеться період гніздування. Науковці додають, що субантарктичні пінгвіни будують гнізда з камінців, надаючи перевагу підвищеним ділянкам.
Також у повідомленні зазначили, що торік на українській станції зафіксували рекордну кількість пінгвінів - 7 тис.
- 9 вересня повідомлялось, що станцію "Академік Вернадський" на 100 км оточили брили льоду.
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