"Крижаний полон": станцію "Академік Вернадський" на 100 км оточили брили льоду
Акваторія довкола острова Галіндез, де розташована станція "Академік Вернадський", напакована брилами льоду на 100 кілометрів
Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.
Українські полярники з 5 серпня не можуть виходити на човнах в океан, адже акваторія довкола острова напакована льодом щонайменше на 100 кілометрів.
Для порівняння, у 2023 році у регіоні майже не було морського льоду, а сам рік став рекордним за мінімальною кількістю такої криги в Антарктиці за весь час спостережень.
"Морська крига відіграє важливу роль в антарктичній екосистемі. Вона діє як "ковдра", що відокремлює океан від атмосфери. Крім того, що лід не пропускає сонячне світло у воду і відбиває його, він також утримує наявне в океані тепло, не даючи йому нагрівати повітря", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, лід є місцем народження тюленів, їх відпочинку і мандрів різних видів дорослих, а також імператорських пінгвінів.
- Українські полярники зафіксували унікальне явище - південне полярне сяйво або aurora australis. Це можна побачити надзвичайно рідко.
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