"Крижаний полон": станцію "Академік Вернадський" на 100 км оточили брили льоду

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

Українські полярники з 5 серпня не можуть виходити на човнах в океан, адже акваторія довкола острова напакована льодом щонайменше на 100 кілометрів.

Для порівняння, у 2023 році у регіоні майже не було морського льоду, а сам рік став рекордним за мінімальною кількістю такої криги в Антарктиці за весь час спостережень.

"Морська крига відіграє важливу роль в антарктичній екосистемі. Вона діє як "ковдра", що відокремлює океан від атмосфери. Крім того, що лід не пропускає сонячне світло у воду і відбиває його, він також утримує наявне в океані тепло, не даючи йому нагрівати повітря", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, лід є місцем народження тюленів, їх відпочинку і мандрів різних видів дорослих, а також імператорських пінгвінів.