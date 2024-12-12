Незрячого політв'язня Сізікова етапували з окупованого Криму на територію РФ, - Лубінець

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За словами омбудсмена, попри вимоги захисту звільнити Сізікова через інвалідність 1 групи, окупаційна "служба виконання покарань" у Криму відмовила.

Олександр Сізіков втратив зір у 2009 році через ДТП, але продовжував протестувати на підтримку незаконно засуджених кримських мусульман, за що був визнаний "терористом". З липня 2020 року він перебував під домашнім арештом, а 13 вересня 2024 року апеляційний суд РФ підтвердив вирок, відмовивши у звільненні через стан здоров'я.

"Наголошу, що Росія грубо порушує міжнародне гуманітарне право, коли незаконно ув'язнює цивільних! Наразі відомо про 218 кримських політв'язнів, незаконно затриманих РФ на ТОТ Криму. Щонайменше 48 осіб потребують негайної медичної допомоги", - наголосив Лубінець.