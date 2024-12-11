Марченко спрогнозував, як довго Україна зможе тримати оборону в разі припинення допомоги від США

Про це він заявив в інтерв’ю El Pais, передає "Європейська правда".

За словами міністра, можливе припинення допомоги є серйозним викликом для обороноздатності України, але не неминучим колапсом.

"Ми повинні мати план створення необхідних умов для співпраці з новою адміністрацією. У природних інтересах України – побудувати довіру для співпраці. Я думаю, що це має бути пріоритетною стратегією як для України, так і для Європи", - заявив Марченко.

Він переконаний, що Україна повинна "правильно використати час і бути здатною вести переговори з новою адміністрацією".

"Я думаю, що у нас достатньо коштів, достатньо зброї, достатньо ракет і артилерійських снарядів, щоб чинити опір принаймні до першої половини 2025 року. Ми забезпечимо достатні бюджетні асигнування на закупівлю боєприпасів і необхідної військової техніки у 2025 році", - наголосив міністр.