Марченко спрогнозував, як довго Україна зможе тримати оборону в разі припинення допомоги від США
Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна має достатньо грошей, щоб чинити опір принаймні до середини 2025 року, якщо США припинять допомогу
Про це він заявив в інтерв’ю El Pais, передає "Європейська правда".
За словами міністра, можливе припинення допомоги є серйозним викликом для обороноздатності України, але не неминучим колапсом.
"Ми повинні мати план створення необхідних умов для співпраці з новою адміністрацією. У природних інтересах України – побудувати довіру для співпраці. Я думаю, що це має бути пріоритетною стратегією як для України, так і для Європи", - заявив Марченко.
Він переконаний, що Україна повинна "правильно використати час і бути здатною вести переговори з новою адміністрацією".
"Я думаю, що у нас достатньо коштів, достатньо зброї, достатньо ракет і артилерійських снарядів, щоб чинити опір принаймні до першої половини 2025 року. Ми забезпечимо достатні бюджетні асигнування на закупівлю боєприпасів і необхідної військової техніки у 2025 році", - наголосив міністр.
У вівторок, 10 грудня, стало відомо, що Україна отримає від США новий кредит на суму $20 млрд.
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