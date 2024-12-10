США виділили для України $20 млрд, їх отримали від заморожених активів РФ
У вівторок, 10 грудня, стало відомо, що Україна отримає від США новий кредит на суму у $20 млрд
Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства фінансів США.
"Ці кошти, що виплачуються коштом доходів, отриманих від заморожених активів Росії, забезпечать Україні критично важливу підтримку, оскільки вона захищає свою країну від неспровокованої агресивної війни", - йдеться у заяві міністра фінансів США Джанет Йеллен.
Кредит виділяється в рамках ініціативи G7 - ERA (Extraordinary Revenue Acceleration), яка передбачає допомогу Україні на загальну суму у $50 млрд. Свої внески також роблять країни ЄС, Британія, Канада та Японія.
- 10 грудня повідомлялось, що Україна отримає від Світового банку $454 млн для розвитку сфери охорони здоров'я в межах проєкту THRIVE.
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