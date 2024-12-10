США виділили для України $20 млрд, їх отримали від заморожених активів РФ

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства фінансів США.

"Ці кошти, що виплачуються коштом доходів, отриманих від заморожених активів Росії, забезпечать Україні критично важливу підтримку, оскільки вона захищає свою країну від неспровокованої агресивної війни", - йдеться у заяві міністра фінансів США Джанет Йеллен.

Кредит виділяється в рамках ініціативи G7 - ERA (Extraordinary Revenue Acceleration), яка передбачає допомогу Україні на загальну суму у $50 млрд. Свої внески також роблять країни ЄС, Британія, Канада та Японія.