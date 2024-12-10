Світовий банк надасть Україні $454 млн для розвитку системи охорони здоров'я
Україна отримає від Світового банку $454 млн для розвитку сфери охорони здоров'я в межах проєкту THRIVE
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Це підтримає зусилля уряду щодо пріоритетного фінансування за програмою медичних гарантій", – написав Шмигаль.
Кошти нададуть в межах проєкту THRIVE, який спрямований на допомогу в реформуванні системи охорони здоров'я та посиленні її ефективності в умовах війни. Фінансування програми здійснюється за допомогою уряду Японії, Світового банку, а також гранту від фонду URTF.
Прем'єр зазначив, що THRIVE є частиною масштабної міжнародної підтримки України, що охоплює також освіту, транспорт, енергетику, агросектор та інші галузі, що постраждали внаслідок російської агресії.
- Мінсоцполітики та Світовий банк 4 грудня підписали угоду, за якою на фінансування соціальних виплат в Україні буде спрямовано 1,2 млрд доларів.
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