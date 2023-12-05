Світовий банк надасть Україні $1,2 млрд. Їх спрямують на соцвиплати

Про це повідомила пресслужба українського відомства.

Так, міністр соціальної політики Оксана Жолнович і директор Світового Банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банаджері підписали угоду щодо започаткування проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)". Його профінансують за рахунок позики Світового ранку в розмірі 1,2 млрд доларів.

Кошти проєкту будуть спрямовані до загального фонду держбюджету і забезпечать фінансування 29 соціальних виплат, які передбачено в державному бюджеті на 2023 і 2024 роки.

"Таким чином Світовий банк підтримує стійкість соціальних видатків і дає змогу вчасно спрямовувати виплати тим громадянам, які їх потребують", - наголосили в Мінсоцполітики.

Крім того, проєкт спрямований на реалізацію низки важливих реформ у сфері соціального захисту, зокрема цифровізації системи соціальної підтримки, підвищення адресності виплат для ВПО, запровадження механізму співфінансування окремих соціальних послуг із державного бюджету.