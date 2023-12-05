Світовий банк надасть Україні $1,2 млрд. Їх спрямують на соцвиплати
Мінсоцполітики та Світовий банк 4 грудня підписали угоду, за якою на фінансування соціальних виплат в Україні буде спрямовано 1,2 млрд доларів
Про це повідомила пресслужба українського відомства.
Так, міністр соціальної політики Оксана Жолнович і директор Світового Банку у справах Білорусі, Молдови та України Аруп Банаджері підписали угоду щодо започаткування проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності (INSPIRE)". Його профінансують за рахунок позики Світового ранку в розмірі 1,2 млрд доларів.
Кошти проєкту будуть спрямовані до загального фонду держбюджету і забезпечать фінансування 29 соціальних виплат, які передбачено в державному бюджеті на 2023 і 2024 роки.
"Таким чином Світовий банк підтримує стійкість соціальних видатків і дає змогу вчасно спрямовувати виплати тим громадянам, які їх потребують", - наголосили в Мінсоцполітики.
Крім того, проєкт спрямований на реалізацію низки важливих реформ у сфері соціального захисту, зокрема цифровізації системи соціальної підтримки, підвищення адресності виплат для ВПО, запровадження механізму співфінансування окремих соціальних послуг із державного бюджету.
- 25 вересня Україна отримала 100 млн доларів від Світового Банку під гарантію Великої Британії. Гроші мали спрямувати на часткову компенсацію видатків державного бюджету України, здійснених для відшкодування пенсійних виплат за липень 2023 року.
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