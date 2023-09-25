Світовий банк надав 100 мільйонів доларів Україні. Куди спрямують кошти
У понеділок, 25 вересня, Україна отримала 100 млн доларів від Світового Банку під гарантію Великої Британії
Про це інформує Міністерство фінансів України.
"Вдячний Уряду Великої Британії та команді Світового банку за конструктивну співпрацю та мобілізацію фінансових ресурсів на нагальні бюджетні потреби України. Завдяки наданим коштам ми маємо змогу і надалі зберігати макрофінансову стабільність та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету", - заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Гроші спрямують на часткову компенсацію видатків державного бюджету України, здійснених для відшкодування пенсійних виплат за липень 2023 року.
Загальний обсяг фінансової допомоги Великої Британії від лютого 2022 року сягає 1,6 млрд доларів.
Повідомляється, що кошти є частиною п’ятого додаткового фінансування проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" PEACE in Ukraine.
- Раніше повідомлялося, що Укренерго отримає від Світового банку $240 млн на відновлення енергосистеми.
- 20 липня Світовий банк і український Мінфін підписали угоду про позику на $1,5 млрд під гарантії Японії під час зустрічі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з віцепрезиденткою міжнародної фінустанови Антонеллою Бассані.
- У межах проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" Світовий банк 2 вересня виділив Україні 232 мільйони доларів: відновити зруйноване внаслідок агресії РФ житло зможуть понад 100 тисяч українських родин.
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